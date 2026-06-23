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Fluminense, 41 yaşındaki Thiago Silva'yı kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Fluminense, 41 yaşındaki stoper Thiago Silva ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA AA
Fluminense, 41 yaşındaki Thiago Silva'yı kadrosuna kattı
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Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

FLUMINENSE'DE KARİYERİNE BAŞLADI

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva; Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

KAZANDIĞI ÖNEMLİ KUPALAR

Brezilyalı oyuncu Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)