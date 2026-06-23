Fluminense, 41 yaşındaki Thiago Silva'yı kadrosuna kattı
Brezilya ekibi Fluminense, 41 yaşındaki stoper Thiago Silva ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
FLUMINENSE'DE KARİYERİNE BAŞLADI
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva; Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.
KAZANDIĞI ÖNEMLİ KUPALAR
Brezilyalı oyuncu Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)