Ford'dan dev geri çağırma: 500 binden fazla SUV modelinde ciddi bir sorun var

Otomotiv devi Ford, 2018 ile 2024 model yılları arasında üretilen 548 bin 463 adet Expedition SUV modelini kapsayan devasa bir geri çağırma programı duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi raporlarına yansıyan sorunun, araçların orta konsolundaki krom kaplama çıtalarından kaynaklandığı belirtildi.

KROM KAPLAMA YARALANMALARA YOL AÇIYOR

Üretim standartlarının dışında hazırlanan bu krom kaplamalar zamanla kabararak alt yüzeyden ayrılabiliyor ve son derece keskin kenarlar oluşturabiliyor.

Küresel çapta 65 yaralanma ve bir kaza bildirimine neden olan bu soyulmalar yüzünden parmakları kesilen bazı kullanıcıların profesyonel tıbbi müdahale almak zorunda kaldığı açıklandı.

FORD KARARINI YENİDEN DEĞERLENDİRDİ

Eylül 2025 tarihinde tespit edilen bu arıza, ilk etapta açıkça görülebilir ve kolay tespit edilebilir olduğu gerekçesiyle şirket tarafından ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendirilmemişti.

Ancak gelen binlerce garanti talebi ve saha raporu üzerine incelemelerini derinleştiren üretici, yaralanmaların beklenenden çok daha ciddi olabileceği sonucuna vararak resmi süreci başlattı.

KUSURLU PARÇALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Şirket, geri çağırma programı kapsamında sorunlu orta konsol parçalarını kendi spesifikasyonlarını tam olarak karşılayan güvenli krom kaplamalarla değiştireceğini duyurdu.

Sadece bu yıl 41 farklı geri çağırma kararı alan markanın, geçtiğimiz yıl da toplam 138 kez benzer prosedürü uyguladığı ifade ediliyor.