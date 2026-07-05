Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde gerçekleşiyor.

Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden bugün yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.28.111'lik derece elde eden Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk cebe yerleşti.

5. KEZ POLE POZİSYONUNU ALDI

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami ve Monaco'nun ardından 5. pole pozisyonunu elde etti.

LECLERC VE HAMILTON TAKİPTE

Antonelli'nin 0.175 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.347 saniye farkla yine Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine bugün TSİ 17.00'de start verilecek.