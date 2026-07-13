Fransa, casusluk iddiasıyla Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağıracak

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, katıldığı televizyon programında, Rusya'nın Avrupa ülkelerindeki siber faaliyetleri hakkında konuştu.

Barrot, Rusya'nın "onlarca Avrupa ülkesine yönelik sabotaj ve casusluk amacıyla geniş çaplı siber saldırı kampanyaları" yürüttüğünü söyledi.

BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRACAKLARINI DUYURDU

Barrot, bu nedenle ilerleyen günlerde Rusya'nın Paris büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

Ayrıca Barrot, saldırılarla bağlantılı 9 kişi ve kuruma da yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken, Avrupalı ülkeler savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.