Fransa - İspanya maçı canlı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor.

Turnuvanın iki favorisi Fransa ve İspanya, tüm dünyanın kilitlendiği bir mücadeleye hazırlanıyor.

Üst üste üçüncü kez yarı final başarısı gösteren Fransa, İspanya engelini aşarak adını finale yazdırmak istiyor.

Öte yandan Avrupa şampiyonu İspanya, kupaya uzanma hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak.

Peki, Fransa - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa - İspanya maçı saat kaçta?

Fransa - İspanya karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Zorlu müsabakayı Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

Karşılaşmayı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turnuvanın en güçlü ekiplerinin karşı karşıya geleceği bu karşılaşmada, kazanan taraf finalde kupa mücadelesi verecek.