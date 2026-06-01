Fransa’da duvara bantlanmış 6,2 milyon dolarlık muz çalındı

Fransa’da kayıp muz vakası...

Metz kentinde yer alan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve popüler kültürün önde gelen sanat eserlerinden biri olan “Duvara Bantlanmış Muz” çalındı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Müzede sergilenen eserdeki muzun yerinde olmadığı, güvenlik görevlisi tarafından fark edilince durum polise bildirildi.

Müze yetkilileri yaptığı açıklamada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla savcılığa başvurulduğunu bildirdi.

MUZ YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Müze yetkilileri, çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisinin yerleştirildiğini de aktardı.

MUZ HER ÜÇ GÜNDE BİR YENİLENİYOR

Bu, eserin zarar gördüğü ilk olay değil.

Çabuk bozulan bir meyve olması nedeniyle eserde kullanılan muz zaten her üç günde bir yenileniyor.

Geçen yıl temmuz ayında bir ziyaretçi müzedeki muzu yemişti.

Güvenlik görevlileri kısa sürede müdahale ederek yerine yeni bir muz yapıştırmıştı.