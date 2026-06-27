Fransa'da klima ve vantilatör izdihamı: Birbirleriyle yarıştılar

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İklim krizine bağlı olarak yaşanan küresel ısınma, dünyayı kavurucu sıcaklıklarla baş baş bıraktı.

Özellikle Avrupa ülkelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, günlük hayatı felç etti.

KLİMA VE VANTİLATÖR STOKLARI TÜKENDİ

Fransa'da etkisini sürdüren ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar, vantilatör ve klimalara talebi arttırdı.

Mağazalarda stoklar tükenirken, soğutucu bulmak imkansız hale geldi.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Indre-et-Loire ilindeki Chambray-les-Tours'ta vantilatör ve klima alabilmek için sıraya giren kalabalık, mağazanın açılmasıyla içeri hücum ederek birlikte birbiriyle yarıştı.

SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

Farklı alışveriş merkezlerindeki mağazalarda da vantilatör ve klima için itiş kakış yaşandı.

Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi.

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM

Fransa'nın 37 ilinde bugün aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Başkent Paris ve çevresini kapsayan Ile-de-France bölgesinde kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.