Fransa'da korona, Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı

Fransa'da koronavirüsü, geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı ortaya çıktı.

AYİNE KATILAN HEMŞİRE 250 SAĞLIK ÇALIŞANINA VİRÜS BULAŞTIRDI

Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkat çekildi. Sağlık yetkilileri, ayine katılan Strazburg Hastanesi'nde çalışan bir hemşirenin virüsü 250 sağlık çalışanına bulaştırdığını belirtti.

VAKALAR VİRÜSÜ DİĞER KENTLERE YAYDI

Söz konusu ayinlerde yer alan kişilerin, virüsü Paris, Orleans, Besançon, Belfort, Dijon, Macon, Agen, Briançon kentlerine götürdüğü vurgulandı.

MACRON KİLİSENİN OLDUĞU MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ayinlerin yapıldığı sırada 18 Şubat'ta Mulhouse'u ziyaret ettiği belirtildi.

Macron'un kilisenin de bulunduğu mahallede kendisini karşılayanlarla selamlaşarak, bir süre sohbet ettiği vurgulandı.

"MACRON'UN ELİNİ SIKTIM, ERTESİ GÜN HASTA OLDUM"

Ayine katılmayan ancak o karşılamada Macron'la tokalaşan bir kadının testinin pozitif çıktığı ve kendisini tedavi eden doktora "Macron'un yakınındaydım. Elini sıktım ve ertesi gün hasta oldum." dediği öğrenildi.