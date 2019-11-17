Fransa'da PKK teröristir diyen kadına saldırı

Avrupa’da terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini esirgemeyen Fransa'da terör örgütü yandaşları sokaklarda Türkiye'yi protesto ediyor...

Fransa, örgütün kurumsal yapılanması ve faaliyetleri için uygun ortam sağlayarak teröristleri meşrulaştırmaya çalışırken Fransız polisi örgütün yıkıcı ve saldırgan eylemlerine göz yumuyor.

FRANSIZ KADINDAN PKK'LILARA: NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Fransa'nın Toulouse kentinde, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyen Morgane isimli Fransız kadın, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının eylemlerini protesto etmek için ilk önce "PKK teröristir" dedi daha sonra "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.

Bunun üzerine PKK yandaşları kadına saldırıda bulunarak fiziksel şiddet uyguladı. Tüm bunlar olurken Fransız polisi olana bitene ses çıkarmadı.

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