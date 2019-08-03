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Fransa'da sahte prensesten kuyumcuda film gibi soygun

Paris'te kendisini Arap prensesi olarak tanıtan bir kadın, kuyumcu mağazasından 1.6 milyon euro değerindeki mücevherleri çaldı.

AA | 03.08.2019 - 22:02..
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Fransa’nın başkenti Paris’te, filmleri aratmayacak türden bir soygun yaşandı.

Bir kuyumcu mağazasına gelip kendisini Birleşik Arap Emirlikleri’nden prenses olarak tanıtan kadının, daha sonra 1.6 milyon euroluk mücevherlerle birlikte kayıplara karıştığı anlaşıldı.

KENDİSİ BAE PRENSESİ OLARAK TANITTI

LCI adlı yerel televizyonunun bildirdiğine göre olay, geçen çarşamba akşamı yaşandı. Saint-Honore Caddesi'ndeki kuyumcu mağazasına giren kadın, kendisini Birleşik Arap Emirlikleri’nden prenses olarak tanıttı ve birkaç saat boyunca mağaza yöneticisinin kendisine sunduğu mücevherlerin arasından kendisine uygun olanları seçti.

Fransa'da sahte prensesten kuyumcuda film gibi soygun

1.6 MİLYON EUROLUK MÜCEVHERİ ÇALDI

Sonunda sahte prenses seçimini yaptı ve ertesi gün ödemesini yapacağını söyleyerek mücevherlerin ayırtılmasını istedi.

Kadının isteğini yerine getiren mağaza çalışanları, ödeme gelmeyince ürünlerin bulunduğu kutuya bakmaya karar verdi, ancak mücevher yerine bırakılmış benzer renkteki çikolata buldu. Çalınan mücevherlerin değeri 1 milyon 622 bin 800 euro olarak hesaplandı.

Fransız polisi, sahte prensesin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı.

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