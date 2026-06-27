Fransa'da sıcaklara karşı 'tebeşir' önlemi: Pencereler beyaza bürünüyor

Avrupa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor...

Küresel sıcaklık artışıyla birlikte yaz aylarını oldukça sert geçiren Fransa’da, halk yüksek sıcaklıklarla mücadele etmek için geleneksel ve maliyetsiz bir yönteme yöneldi.

'TEBEŞİR' KULLANMAYA BAŞLADILAR

Ülkede "Blanc de Meudon" olarak bilinen ve normalde temizlik ya da boya yapımında kullanılan kalsiyum karbonat esaslı tebeşir tozu, termometrelerin 40 dereceyi aşmasıyla birlikte yok satmaya başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu pratik yöntem kapsamında vatandaşlar, tebeşir tozunu suyla karıştırarak ev ve okul pencerelerinin dış yüzeylerini boyuyor.

Camlarda oluşan süt beyazı tabaka, içeriye ışık girmesine izin verirken güneş ışınlarını ve ısıyı büyük oranda geri yansıtıyor.

BİLİMSEL TEMELLERİ OLAN DOĞAL ÇÖZÜM

Pencereleri tebeşirle beyazlatma fikri kulağa sıra dışı gelse de arkasında güçlü bir bilimsel mantık barındırıyor.

Tebeşirin ana maddesi olan kalsiyum karbonat, güneş radyasyonuna karşı yüksek direnç gösteren ve ışığı en iyi yansıtan minerallerden biri olarak biliniyor.

Beyaz yüzeylerin ısıyı emmek yerine yansıtma özelliğinden faydalanan bu yöntem, binaların iç sıcaklığında gözle görülür düşüşler sağlıyor.

Yapılan araştırmalar, tebeşir boyasının güneşten gelen ultraviyole ve kızılötesi ışınları engelleyerek odaların serin kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

BBC'nin haberine göre uzmanlar, klimaların dışarıya ısı vererek kentleri daha da sıcak hale getirmesine karşılık, bu tür düşük teknolojili çözümlerin çevre dostu birer alternatif sunduğuna dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA BEYAZ ÇATI VE PENCERELER YAYGINLAŞIYOR

Fransa genelinde tebeşir tozunun tükenmesine yol açan bu akım, aslında Güney Avrupa ülkelerinde yüzyıllardır uygulanan beyaz ev geleneğiyle benzerlik taşıyor.

Fransa'da "cool roofing" olarak adlandırılan çatıları beyaza boyama trendinin ardından pencerelerin de beyazlatılması, sürdürülebilir serinleme arayışlarının bir parçası haline geldi.

İngiltere’de yapılan benzer bir araştırma, beyaz çatı ve pencerelerin sıcak hava dalgaları sırasında kent sıcaklığını ortalama bir dereceye yakın düşürebileceğini ortaya koyuyor.

Eğitim yetkilileri bunun kalıcı bir yalıtım çözümü olmadığını belirtse de ani bastıran sıcak dalgalarında halkın bu pratik yönteme ilgisi her geçen gün artıyor.