taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7771
Euro
7.3848
Altın
1648.64
Borsa
93225.22
Gram Altın
359.328
Bitcoin
49367.8

Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

Macron, ülkede 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını duyurdu.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, 22 gündür devam eden ve 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Macron uzmanlar ve toplum temsilcileri ile görüşüp pazartesi günü aldığı yeni kararları da açıklayacağını duyurdu.

İZİNLİ ÇIKIŞLAR KISITLANACAK

Macron ayrıca, perşembe günü itibari ile geçerli olacak izinli çıkışların kısıtlanacağını belirtti.

SPOR YAPMAK YASAKLANDI

Son günlerde spor yapma bahanesi ile çok fazla vatandaşların dışarı çıkması üzerine Macron, 10.00-19.00 saatleri arasında dışarıda spor yapmayı yasakladı.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 112 BİN 950'YE ULAŞTI

Öte yandan dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4'üncü sırada yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

 

İlginizi Çekebilir
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
Dünya genelinde 330 bin kişi koronayı yendi
Dünya genelinde koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti.
Fransa'da 17 milyon kişi ölüm tehlikesinde
Fransa Bilim Konseyi, ülkede koronavirüs nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.
AB gelişmemiş ülkere korona nedeniyle yardım edecek
AB, başta Afrika olmak üzere coğrafi olarak kendisine yakın koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalan ülkelere maddi yardım yapacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
53
Korona tanısı ve tedavisi acil sağlık hizmetine alındı
Korona tanısı ve tedavisi acil sağlık hizmetine alındı
50
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
0
Fransa'da 17 milyon kişi ölüm tehlikesinde
Fransa'da 17 milyon kişi ölüm tehlikesinde
6
Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı
Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı
20
Adana'da bir kişi evinin yakınında ölü bulundu
Adana'da bir kişi evinin yakınında ölü bulundu
4
Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı
Kırşehir'de 2 apartman ve 1 mahalleye karantinaya alındı
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir