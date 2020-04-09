Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, 22 gündür devam eden ve 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Macron uzmanlar ve toplum temsilcileri ile görüşüp pazartesi günü aldığı yeni kararları da açıklayacağını duyurdu.

İZİNLİ ÇIKIŞLAR KISITLANACAK

Macron ayrıca, perşembe günü itibari ile geçerli olacak izinli çıkışların kısıtlanacağını belirtti.

SPOR YAPMAK YASAKLANDI

Son günlerde spor yapma bahanesi ile çok fazla vatandaşların dışarı çıkması üzerine Macron, 10.00-19.00 saatleri arasında dışarıda spor yapmayı yasakladı.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 112 BİN 950'YE ULAŞTI

Öte yandan dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4'üncü sırada yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı.