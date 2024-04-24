Karaman'daki tarihi Binbir Kilise'de yeni buluntu Karaman'ın kuzeyindeki Karadağ'da bulunan "Binbir Kilise" bölgesinde çeşitli dini yapılar belirlendi.

AA & Ensonhaber

Konya-Karaman sınırında, şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alan Karadağ, etrafındaki tarihi eserlerle dikkat çekiyor.

"Binbir Kilise" olarak bilinen bölge, çoğunluğu ayakta olan kiliseler, manastırlar ve mezarlarıyla Anadolu kültüründe büyük bir rol oynuyor.

Hititler'den Osmanlı'ya kadar birçok medeniyet izi

Milattan sonra 4. ve 9. yüzyıllar arasında bir piskoposluk merkezi olduğuna inanılan ve Üçkuyu köyü olarak da bilinen Değle Ören Yeri, bu yapıların önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

Binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Karadağ'ın yamaçlarında, Hititler'den Osmanlı'ya kadar onlarca medeniyetin izleri bulunabilir.

Bölgede birçok kilise ve manastır bulunmakta olup, bazı kaynaklarda "Barata Antik Kenti" olarak geçmesine rağmen, antik dönemdeki kesin adı belirsizdir.

Avrupa'dan Kudüs'e giden Hristiyan hacıların uğrayarak ziyaret ettiği bir yer olan bölge, Geç Antik Çağ'ın en önemli üç merkezi arasında gösteriliyor. Bölge, onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındırıyor.

Yeni buluntular envantere eklendi

Bölgede geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Karadağ Binbir Kilise'nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Arkeolojik Yüzey Araştırması çalışması başlatıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında yürütülen çalışmada, yeni buluntular envantere eklendi.

Mimiroğlu, Karadağ Binbir Kilise'nin Anadolu'daki erken dönemlerden itibaren bilinen yerleşimlerden biri olduğunu söyledi.

Birçok yapının bulunduğu Karadağ'ın dikkati çekmesinin en önemli nedenlerinden birinin dağın kutsal kabul edilmesi olduğunu vurgulayan Mimiroğlu, şunları kaydetti:

Sadece Bizans döneminde değil, Hitit döneminde de kutsal kabul ediliyordu. Dağın birçok yerinde Hitit hiyeroglifleri ve kabartmalar var. Bu kutsallık, Hristiyanlıkla beraber devam etti. Dağın kendisi kutsal görüldü ve çok sayıda kilise inşa edildi. 'Binbir gece masalları', 'Binbir direk sarnıcı' gibi halkın kullandığı 'binbir' kelimesi burası için de Osmanlı döneminden itibaren kullanılıyor. Seyyahlarda, 'Binbir direk', 'Binbir kilise' teriminin burası için söylendiğini anlatıyor.

Yarım kalan çalışmanın tamamlanması amaçlanıyor

Mimiroğlu, bölgedeki yapıların 20. yüzyılın başında çok daha iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bunlar basit kiliseler de değil. Anlıyoruz ki bazıları plan şeması ve mimari özellikleriyle birer aziz mezarı ve mezar yapıları. Bu bakımdan dolayı dikkati çeken bu yapılar daha sonra da 20. yüzyılda da birçok Batılı bilim adamı tarafından inceleniyor. Türkiye'de ise Semavi Eyice bu bölgede çalışma gerçekleşiyor. Ardından da uzun yıllardır burada Semavi Hoca gibi rahmetli olan Metin Ahunbay Hoca yıllarını vererek bu bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor. Ne yazık ki bu çalışmalar tam anlamıyla sonuçları paylaşılmadı, yayınlanamadı. Biz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü olarak, Karaman'ın ileri gelenleri, firmaların destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izniyle yarım kalan çalışmayı devam ettirmeyi amaçladık.

Keşiş hücreleri bulundu

Dini yapıların envantere alınması, niteliğinin anlaşılması ve buradaki yerleşimlerin adının tespiti için yüzey araştırmasına başladıklarını belirten Mimiroğlu, şöyle devam etti: