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Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

Fransa'da erkek çocuklarına cinsel istimardan yargılanan Lyon Katolik Kilisesi eski papazı Bernard Preynat, kiliseyi kendini dikkate almamakla suçladı.

AA | 17.01.2020 - 09:03..
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Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Preynat'ın cinsel istismarla suçlandığı dava ikinci gününde devam ediyor.

"14 YAŞINDA ERKEK ÇOCUKLARINA İLGİ DUYUYORDUM"

Preynat, duruşmada "Daha 14 yaşında dersteyken, (erkek çocuklara karşı) ilgi duyduğumu biliyordum. Bana hasta olduğumu söylediler ama benden kurtulmak istediler ve beni başka bir seminere gönderdiler. Bana yardım etmeliydiler, beni papaz yaptılar." dedi.

Kiliseyi istismara eğilimi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla suçlayan Preynat, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarını kabul etti.

Preynat'ın kurbanı olduğunu belirten kişiler de mahkemede ifade verdi.

Bu arada, France 24'ın haberinde, Preynat'ın iki kurbanının daha önce intihar ettiği vurgulandı.

Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı

2016'DA İTİRAFLAR GELDİ

Fransa'da Ocak 2016'da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandalı hakkında 45 yıl sonra itiraflarda bulunmuştu. Daha sonra çok sayıda mağdur ortaya çıkarak Virieux'ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katılmıştı. Bernard Preynat'ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyulmuştu.

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ise Preynat'ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulanmıştı. Barbarin, 2009'da hakkında suçlamalar olan Preynat'ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atamış, papaz 6 ay sonra da eski görev bölgesine dönmüştü. Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015'e kadar görevinin başında kalmaya devam etmişti.

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