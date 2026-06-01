Fransız aile, bisikletle dünya turunda Konya'ya ulaştı

Fransa’dan Ağustos 2025’te yola çıkan beş kişilik bisikletli bir aile, dünya turunun Türkiye etabında Konya’ya ulaştı. Yolculukları boyunca birçok ülkeyi pedal çevirerek geçen aile, Türkiye’de de farklı şehirleri ziyaret ederek rotasını genişletmeye devam ediyor.

KITALARI AŞAN BİSİKLET YOLCULUĞU

Thomas ve Estelle Dalmayrac çifti ile üç çocuklarından oluşan aile, uzun soluklu yolculuklarına Avrupa’dan başladı. Fransa’dan hareket eden aile, Avrupa ve Mağrip ülkelerini kapsayan geniş bir rota izledi.

Yolculuk boyunca İrlanda, İspanya ve Portekiz gibi ülkeleri geçen aile, Noel’i Fas’ta kutladıktan sonra Atlas Dağları üzerinden farklı şehirleri bisikletle katetti.

TÜRKİYE’DE UZUN PEDAL SERÜVENİ

Türkiye’ye yaklaşık üç hafta önce giriş yapan aile, Fethiye’den Pamukkale’ye, Burdur’dan Tuz Gölü çevresine, Beyşehir’den Konya’ya kadar birçok noktada pedal çevirdi. Ailenin Türkiye’deki bir sonraki durağının Kapadokya olması planlanıyor.

“TEKERLEĞE DOĞRU” PROJESİ

Dalmayrac Ailesi, “Tekerleğe Doğru” adını verdikleri projeyle düşük karbonlu yaşamı teşvik etmeyi ve seyahatin alternatif yollarını göstermeyi amaçlıyor. Aile, uzun bisiklet yolculuğunun sadece bir keşif değil aynı zamanda sürdürülebilir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor.

DÜNYAYI PEDALLAYARAK GEZİYORLAR

Ailenin seyahat geçmişi de oldukça dikkat çekici. 2014 yılında çocukları olmadan önce başlayan yolculuklarında Fransa’dan İstanbul’a kadar bisikletle gelen çift, daha sonra uçakla Asya’ya geçerek Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Çin, Moğolistan ve Rusya üzerinden yeniden Avrupa’ya dönmüştü.

TÜRK HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİ ETKİLEDİ

Aile üyeleri, Türkiye’deki yolculukları sırasında karşılaştıkları misafirperverlikten etkilendiklerini ifade etti. Özellikle yerel halkın ilgisi ve yardımsever yaklaşımı, seyahatlerinin en unutulmaz anları arasında yer aldı.

YENİ HEDEF KAPADOKYA

Konya’daki mola sonrası aile, Türkiye’nin turistik merkezlerinden Kapadokya’ya doğru yol alacak. Dalmayrac Ailesi, yolculuklarının hem çocukları için bir eğitim süreci hem de dünyayı farklı bir gözle tanıma fırsatı olduğunu belirtiyor.