Fransız Le Monde: Mali'nin yeni stratejik ortağı Türkiye

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son yıllarda Türkiye ile bölge ülkeleri arasında enerji, savunma sanayii ve ticaret alanlarında geniş kapsamlı anlaşmaların imzalanması uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye’nin Mali’de sessizce artan stratejik etkisine ilişkin bir haber yayımladı.

GÜVENLİK KRİZLERİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRDİ

Habere göre, Mali’de son dönemde yaşanan güvenlik krizleri, Mali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırladı.

Bu güvenlik krizlerinin en önemlisinin El-Kaide bağlantılı gruplar ile Tuareg ayrılıkçılarının koordineli saldırıları olduğuna değinildi.

ÖNEMLİ BİR ORTAK KONUMUNA ULAŞTI

Ayrıca, uzun süredir Mali’de varlık gösteren Rusya’nın Ukrayna savaşıyla meşgul olması ve bölgeye yeterince odaklanamamasının, Mali’yi Türkiye’ye yönelten etkenlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Le Monde’a göre Türkiye, Mali açısından insansız hava aracı tedariki, askeri teçhizat ve eğitim alanlarında önemli bir ortak konumuna ulaştı.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANDI

Türk özel güvenlik şirketlerinin de ülkede faaliyet gösterdiği belirtilirken, iki ülke arasında zırhlı araçlar, optoelektronik ve gözetleme sistemleri, mayın temizleme ekipmanları ile askeri personel eğitim programlarını kapsayan çok sayıda anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Ayrıca söz konusu iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da genişlemesinin beklendiği kaydedildi.

TİCARET HACMİ 3 KATTAN FAZLA ARTTI

Le Monde’un aktardığı verilere göre, Türkiye ile Mali arasındaki ticaret hacmi, son on yılda üç kattan fazla arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2018’de Mali’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından diplomatik ilişkilerin de istikrarlı biçimde geliştiği belirtildi.

SİLAH İHRACATI ÖNE ÇIKTI

Savunma sanayii alanındaki iş birliğinin son dönemde belirgin şekilde öne çıktığına dikkat çekilen haberde, 2024’ten itibaren silah ve mühimmatın Türkiye’nin Mali’ye ihracatında ilk sıraya yükseldiği ve toplam ihracatın yüzde 20’sini oluşturduğu bildirildi.