Bizi evde nereye kadar tutacaklar diyen kıza 3 bin lira ceza

1 Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı Jandarma ekiplerince çalınan 14 bin lira değerindeki arı kovanları bulunarak sahibine teslim edildi.

2 Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf Fransız sunucu, Çin'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine ilişkin, "Pokemonları gömüyorlar" dedi.

3 Malatya'da yoğun bakım çalışanlarından moral dansı Koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' sosyal medyada beğeni topladı.

4 Suriye'de 7 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü.

5 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık."

6 Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmeliyiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süreçte sağlıkçıların hiçbir eksiğinin olmaması gerektiği konusunda il sağlık müdürlerini uyardı.