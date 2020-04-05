Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
Anma etkinliğini canlı yayınlayan Fransız BFM haber kanalına konuk olan gazeteci Emmanuel Lechypre, canlı yayında spiker arkadaşına "Pokemonları gömüyorlar" demesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
FRANSIZ KANALINDA IRKÇI İFADELER
Spiker, olayı duymamazlıktan gelerek sunumuna devam etse de, Lechypre'nin sözleri sosyal medyada tepki topladı. Fransa'da yaşayan bazı Çin asıllı vatandaşlar, söz konusu ifadeleri ırkçı olarak nitelendirdi.
UZAKLAŞTIRMA CEZASI
Yaşanan olay üzerine BFM kanalından açıklama geldi. Özür dileyen kanal yetkilileri, bir hafta boyunca Lechypre'e uzaklaştırma cezası uyguladıklarını açıkladı.
"MİKROFONU KAPALI SANIYORDUM"
Öte yandan, Lechypre ise özür dileyerek, "Mikrofonu kapalı sanıyordum. İçtenlikle özür dilerim" açıklamasında bulundu.