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Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf

Fransız sunucu, Çin'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine ilişkin, "Pokemonları gömüyorlar" dedi.

İHA |
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Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Anma etkinliğini canlı yayınlayan Fransız BFM haber kanalına konuk olan gazeteci Emmanuel Lechypre, canlı yayında spiker arkadaşına "Pokemonları gömüyorlar" demesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

FRANSIZ KANALINDA IRKÇI İFADELER

Spiker, olayı duymamazlıktan gelerek sunumuna devam etse de, Lechypre'nin sözleri sosyal medyada tepki topladı. Fransa'da yaşayan bazı Çin asıllı vatandaşlar, söz konusu ifadeleri ırkçı olarak nitelendirdi.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Yaşanan olay üzerine BFM kanalından açıklama geldi. Özür dileyen kanal yetkilileri, bir hafta boyunca Lechypre'e uzaklaştırma cezası uyguladıklarını açıkladı.

"MİKROFONU KAPALI SANIYORDUM"

Öte yandan, Lechypre ise özür dileyerek, "Mikrofonu kapalı sanıyordum. İçtenlikle özür dilerim" açıklamasında bulundu.

Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf

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