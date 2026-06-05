Friedrich Merz: AB, genişlemeye hazır ve istekli olduğunu göstermelidir

Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve askeri alanda sarsılırken uzun zamandır birliğin genişlememesi gündeme gelmişti.

Son yıllarda iyice durağanlaşan ve krizlerin odak noktası haline gelen AB, birliğin genişlemediğini ve birlik içinde sorunlar olduğunu kabul etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi öncesi gazetecilere AB'nin genişlemesi konusunu değerlendirdi.

"AB TARAFINDA DA EKSİKLİKLER OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"

Alman Başbakan, "13 yıldır yeni üye kabul etmememiz, bu konuda AB tarafında da eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Bugün bunları aşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AB GENİŞLEMEYE HAZIR VE İSTEKLİ OLDUĞUNU GÖSTERMELİDİR"

Merz AB'nin genişlemesi konusunun yıllardır tartışılması gereken bir konu olduğunu belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben, bundan sonra nasıl ilerleyeceğimiz ve özellikle Batı Balkanlar’daki bazı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemeyi nasıl mümkün kılabileceğimiz konusunda somut bir öneri sunduk. AB, genişlemeye hazır ve istekli olduğunu göstermelidir. Bugün bunu tartışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BALKAN ÜLKELERİNİN TEMSİLCİLERİYLE SONRAKİ ADIM ELE ALINACAK

Zirvede Batı Balkan ülkelerinin temsilcileriyle sonraki adımları ele alacaklarını bildiren Merz, zirve sonucunda Brüksel’de hayata geçirilecek ortak sonuçlara varabilecekleri umduğunu dile getirdi.