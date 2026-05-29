Frig Vadisi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun önemli kültürel miras alanlarından biri olan vadi, her bayram olduğu gibi bu yıl da turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Özellikle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki Ayazini köyü ve çevresindeki tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

TARİH VE DOĞA BİR ARADA İLGİ GÖRÜYOR

Frig, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan kaya yerleşimleri, oyma kiliseler ve peri bacaları bölgeyi ziyaret edenlere tarih içinde bir yolculuk sunuyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğal oluşumlarla iç içe geçmiş tarihi dokuyu yakından inceleme fırsatı buldu.

Bölgede oluşan yoğunluk, özellikle fotoğraf çekmek ve kültürel alanları gezmek isteyen ziyaretçilerin artmasıyla daha da belirgin hale geldi.

AYAZİNİ KÖYÜ ZİYARETÇİLERİN ODAĞINDA

Frig Vadisi’nin en çok ilgi gören noktalarından biri olan Ayazini köyü, tarihi kaya oyma yapıları ve restorasyonu tamamlanan alanlarıyla dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin doğal atmosferi içinde tarihi kalıntıları keşfederek bayram tatilini değerlendirdi.

ESNAF YOĞUNLUKTAN MEMNUN

Bölgedeki esnaf, bayram tatili boyunca yaşanan ziyaretçi artışından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Son yıllarda yapılan restorasyon ve altyapı çalışmalarının Frig Vadisi’ne olan ilgiyi artırdığı belirtilirken, turizm hareketliliğinin bölge ekonomisine katkı sağladığı vurgulandı.

BAYRAM TURİZMİNİN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ OLDU

Frig Vadisi, tarihi ve kültürel değerleriyle bayram tatillerinde de önemli turizm merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Bölgeye olan ilginin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesi bekleniyor.