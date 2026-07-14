Futbolcu Michael Olise'nin ilginç tercihi ortaya çıktı: Yıllardır imzalamıyor

Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki Michael Olise, Dünya Kupası'nda sergilediği etkileyici performansla futbolseverlerin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Turnuvada yaptığı asistlerle Fransa'nın hücum gücüne yön veren yıldız oyuncunun saha dışındaki sıra dışı tercihi ise dikkat çekiyor.

Krampon sponsorluğu istemiyor

Günümüzde üst düzey futbolcuların büyük bölümü Nike, Adidas, Puma ya da benzeri markalarla milyonlarca euroluk krampon sponsorluğu anlaşmaları imzalıyor. Bu anlaşmalar oyuncuların yalnızca belirlenen modelleri giymesine izin verirken, Michael Olise bugüne kadar böyle bir sözleşmeye imza atmadı.

İngiliz basınına göre Olise'nin bu kararı tamamen kişisel bir tercih.

Fransız yıldız, sahaya hangi kramponla çıkacağına kendisinin karar vermek istediği için sponsorluk tekliflerine sıcak bakmıyor.

Her maçta farklı krampon giyebiliyor

Sponsorluk anlaşması bulunmadığı için Olise, istediği marka ve modeli özgürce seçebiliyor.

Hatta bazı maçlarda forma rengine uyum sağlaması için farklı renklerde kramponlar tercih ettiği, zaman zaman ise üretimi yıllar önce duran klasik modelleri yeniden kullandığı belirtiliyor.

Bu özgürlük sayesinde futbolseverler onu bir maçta eski nesil Nike Hypervenom ile, başka bir karşılaşmada farklı bir klasik modelle görebiliyor.

Olise, Fransa'nın Dünya Kupası yolculuğunda takımın en yaratıcı oyuncularından biri olarak öne çıktı.

Turnuva boyunca yaptığı 5 asistle organizasyonun en üretken futbolcuları arasında yer alan yıldız isim, Ballon d'Or adayları arasında da gösterilmeye başlandı.