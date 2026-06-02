Galatasaray, Can Uzun için harekete geçti: Eintracht Frankfurt'un istediği bonservis ortaya çıktı

Galatasaray’da transfer döneminin ana fikri, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun oldu.

Okan Buruk'un 10 numara bölgesi için çok istediği isim için ilk temaslar kuruldu.

İLK TEMASI KURULDU

Eintracht Frankfurt Kulübü, kapıyı oyuncunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle açtı.

HT Spor'un aktardığına göre Galatasaray'da başkan Dursun Aydın Özbek'in ise Alman ekibinin talep ettiği 60 milyon euroluk astronomik rakamı ödemeye niyeti yok.

FRANKFURT 60 MİLYON EURODAN KAPIYI AÇTI

Sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı ilk etapta 40 milyon euro seviyelerine çekmek istediği belirtilse de sarı-kırmızılıların asıl stratejik planı, bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi 30 milyon euro bandında noktalamak.

10+4 kuralı sonrasında Galatasaraylı idareciler, Can Uzun'a ayrı bir önem veriyor.

SARI-KIRMIZILI YÖNETİM FİYATI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Genç yıldızı Avrupa'dan başka devler de radarına almış durumda ancak Can’ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı da bildiriliyor.