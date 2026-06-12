Galatasaray istiyordu! Can Uzun'dan transfer kararı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Can Uzun ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; genç futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası sona erene kadar transfer görüşmelerini askıya alma kararı aldı.

MİLLİ TAKIMA ODAKLANACAK

A Milli Futbol Takımı ile Dünya Kupası heyecanı yaşayan Can Uzun'un, turnuva süresince yalnızca sahaya ve milli takıma odaklanmak istediği belirtildi.

20 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle transfer görüşmelerine kapıları kapattığı ifade edildi.

KULÜBÜ DESTEKLEDİ

Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt'un da genç oyuncunun kararını desteklediği öne sürüldü.

Alman ekibinin, olası transfer görüşmelerinin Dünya Kupası sonrasında yapılmasını istediği aktarıldı.

BEKLENTİ 60 MİLYON EURO

Haberde; Frankfurt'un, Can Uzun için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın ise transferi daha düşük bir bedelle sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Genç yıldızın Dünya Kupası'nda göstereceği performansın da bonservis bedeli üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

28 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI

45 milyon euro piyasa değeri bulunan 10 numara, geride bıraktığımız sezon 28 maça çıktı.

Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti.

Can'ın Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.