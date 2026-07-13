Galatasaray sezonun ilk transferini tamamlamak üzere: Lesley Ugochukwu...

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edecek bir kadro istikrarı elde etmek isteyen Galatasaray, sezon hazırlıklarına başladı.

İlk transferini orta sahaya yapmaya karar veren Galatasaray yönetimi, Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu ile anlaşmaya vararak sürpriz bir transfere imza attı.

Premier Lig'den küme düşen Burnley'de forma giyen genç orta saha oyuncusunun, bu hafta İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Burnley ile anlaşmaya varan yönetim, 22 yaşındaki ön liberoyu kiralama ve satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

Diğer yandan sarı-kırmızılı yönetim, kiralama bedeli olarak Burnley'e 6 milyon euro ödeme yapacak.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Yapılan sözleşmede ise 23 milyon euro bonservis maddesi de bulunuyor.

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Genç yıldızın sezon boyunca 25 resmi maçta oynaması durumunda satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

BONSERVİSİNE 28 MİLYON EURO ÖDENDİ

2025 yılında Burnley 28.7 milyon euro karşılığında Fransız futbolcunun bonservisini Chelsea'den almıştı.

Geride kalan sezonda Burnley formasıyla 38 resmi maça çıkan Fransız futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekmişti.