Galatasaray, sportif direktör Vladimir Micov ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, basketbol şubesindeki ayrılığı resmen duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığı açıklandı.

"MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile sportif direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir. Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." denildi.