Galatasaray'da Mario Lemina ile imza!

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Kontratı sona eren Mario Lemina ile Galatasaray, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Gabonlu oyuncu ile 2 sezon için anlaşılırken, Lemina da sessiz sedasız Kemerburgaz'da antrenmanlara başladı.

Yöneticiler, Lemina'nın bu sezon joker yapısının öne çıkacağını düşünüyor.

SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Teknik heyete göre; sezonda 30 maçta süre bulacağı bir rotasyon içinde olacak.

Okan Buruk'un kalmasını istemesi sonrasında 32 yaşındaki futbolcu ile yönetim masaya otururken, başkan Özbek'in de geçen sezon oyuncuya verdiği zam sözünü tutarak 3.5 milyon euro maaş karşılığında anlaşmayı tamamladığı öğrenildi.

ZAMMI KAPTI: 3.5 MİLYON EURO

Lemina geçen yıl 2.5 milyon euro kazanıyordu.

Öte yandan Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.