Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

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Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yapılan idmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı.

Koşu çalışması ve iki grup halinde 9'a 3 pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dört takımlı topa sahip olma çalışmasıyla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını bugün sürdürecek.