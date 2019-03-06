Dünyada milyonlarca kişinin merakla ve büyük heyecanla izlediği Game of Thrones dizisinin, son sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak.

Game of Thrones'un son sezonundan yeni fragman ViDEO

SON SEZONDA DA SÜRPRİZLER OLACAK

8 sezon boyunca sürprizleriyle herkesi şaşırtan dizi, bu sene de büyük sürprizlerle geliyor. Dizinin yayıncı kuruluşu HBO, yayın tarihini ve resmi fragmanı dün ilk kez yayınlayarak, büyük heyecan yarattı.

FRAGMAN ARYA'NIN KAÇIŞIYLA BAŞLIYOR

Final sezonuna sayılı günler kala yayınlanan final fragmanı, Arya Stark'ın kaçışıyla başlıyor. Ancak Arya Stark'ın kimden kaçtığı ise bilinmiyor.

EJDERHALAR SAVAŞA HAZIR

Fragmanın devamında ise ejderhaların savaşa hazırlanışı yer alıyor. Fragmanda ayrıca, Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd'in duvarın yıkımından kurtulduğu da gösteriliyor.