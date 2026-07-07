Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan hakkında adli süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ayhan'ın Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin yolsuzluk davası hakkında yaptığı haberler ile sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, gazetecinin Silivri'de görülen İBB'ye yönelik yolsuzluk davasına ilişkin haberleri ve sosyal medya paylaşımlarının inceleme konusu yapıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen Ayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen gazeteci, adli işlemlerinin sürdürülmesi için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDU

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Kayhan Ayhan, işlemlerinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğin, Ayhan hakkında vereceği kararın ardından soruşturmadaki hukuki sürecin şekillenmesi bekleniyor.