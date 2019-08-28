Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şule Yüksel Şenler ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Twitter adresi üzerinden üzüntüsünü dile getiren Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

1960-70'Lİ YILLARA DAMGA VURDU

Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.