Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Sıfır Atık Forumu paylaşımı

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözü buraya çevirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Hareketi'nin öncülüğünü yapan Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu dolu dolu geçti.

Foruma siyaset dünyasından birçok önemli isim katılım sağladı.

FATMA ŞAHİN DE KATILDI

Programa katılan isimlerden biri de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Yenilikçi projeleri ile bilinen Şahin, sosyal medya hesabından foruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELDİK"

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

“Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerle bir araya geldik.



Birleşmiş Milletler tarafından sıfır atığa en hazır 20 şehir arasında gösterilen Gaziantep olarak, özellikle gıdada sıfır atık alanındaki tecrübelerimizi ve iyi uygulamalarımızı 186 ülkeden gelen katılımcılarla paylaştık.”

"GAZİANTEP, TECRÜBESİNİ DÜNYAYLA PAYLAŞAN BİR ŞEHİR OLMAYA DEVAM EDİYOR"

“Aynı zamanda farklı şehirlerin ve ülkelerin deneyimlerini dinleyerek yeni ufuklar kazandık.



Gaziantep, sadece kendi dönüşümünü gerçekleştiren değil, tecrübesini dünyayla paylaşan bir şehir olmaya devam ediyor.



COP31’e giden süreçte de çevre, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanındaki çalışmalarımızı uluslararası platformlarda anlatmayı sürdüreceğiz.”