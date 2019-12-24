Gaziantep polisinden alkışlanan hareket

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yoldan çıkan araç yanmaya başladı. O sırada devriye görevinde olan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, aracın yandığını fark etti.
PATLAMA RİSKİNE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Aracın hemen yanında baygın halde yatan sürücü O.K.’yı gören polisler, yanan LPG’li aracın patlama riskine aldırış etmeden sürücüyü aracın yanından alarak güvenli yere götürdü. Polisler hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kahraman polislerin canını hiçe sayarak sürücüyü kurtardığı anlar saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.
Kaza yapıp alev alan aracın sürücüsünü kurtaran polisler -VİDEO