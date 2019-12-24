Gaziantep polisinden alkışlanan hareket

Antalya 2019'da 15 milyon turist ağırlayarak önemli bir rekora imza attı. Kent, şimdi de nisan ayı sonuna kadar 3 bin futbol kampı sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyor.

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Ersun Yanal: Hiçbir yönetici yanımda değil

Beşiktaş maçı sonrası "Hocası olmayan takım kazandı" diyen Ersun Yanal, neden böyle konuştuğunu anlattı. 58 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor" dedi.