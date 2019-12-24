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Gaziantep polisinden alkışlanan hareket

Kaza yapan bir aracın yandığını gören polisler, patlama riskine rağmen alevlerin arasına girip, sürücüyü kurtardı.

İHA | 24.12.2019 - 11:03..
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yoldan çıkan araç yanmaya başladı. O sırada devriye görevinde olan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, aracın yandığını fark etti.

PATLAMA RİSKİNE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Aracın hemen yanında baygın halde yatan sürücü O.K.’yı gören polisler, yanan LPG’li aracın patlama riskine aldırış etmeden sürücüyü aracın yanından alarak güvenli yere götürdü. Polisler hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kahraman polisler -1

O ANLAR KAMERADA

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kahraman polislerin canını hiçe sayarak sürücüyü kurtardığı anlar saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.

Kaza yapıp alev alan aracın sürücüsünü kurtaran polisler -VİDEO

Kahraman polisler -2

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