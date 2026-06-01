Gaziantep'te 1,8 milyon liralık kaçak ürün operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Şehitkâmil ve Yavuzeli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

A.B., A.M. ve C.K. isimli şahıslara ait iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olan kaçak ürünler bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 684 kilo nargile tütünü, 20 adet akıllı cep telefonu ve 230 paket kaçak sigara yer aldı.

Kaçak ürünlerin farklı kanallarla piyasaya sürülmeye hazırlandığı değerlendiriliyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri A.B., A.M. ve C.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların devam edeceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, benzer yasa dışı ticaret faaliyetlerine karşı denetimlerin artırıldığını vurguladı.