Gaziantep'te 4.6'lık deprem anına ilişkin kamera kayıtları

Deprem, Türkiye'nin gerçeği...

Yurdun, pek çok noktasında bulunan aktif fay hatları nedeniyle sık sık sallantılar yaşanıyor.

Son sallantının adresi ise 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te gerçekleşti.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Nurdağı ilçesi Kuzoluk olan 4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 00.08'de meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Deprem, merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Deprem nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olumsuz bir durumun yaşanmadığı deprem anı ise çeşitli güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bir bina koridoru ve konteynerde deprem anında yaşanan şiddetli sarsıntı anları yer aldı.