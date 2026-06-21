Gaziantep'te ambulanstan maratona uzanan şampiyonluk hikayesi

Gaziantep’te 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde ambulans şoförü olarak görev yapan Ali Doğru, mesleğindeki disiplinini spora taşıyarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. 25 yıldır sağlık sektöründe çalışan Doğru, amatör olarak başladığı koşu sporunda kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi.

Acil vakalara yetişmek için yıllardır saniyelerle yarışan Doğru, bu refleksini maraton parkurlarına da yansıtarak uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

MESLEKTEKİ HIZINI PARKURA TAŞIDI

Günlük işinde hayat kurtarmak için zamanla yarıştığını belirten Ali Doğru, spor kariyerinde de aynı disiplinle hareket ettiğini ifade ediyor.

Amatör olarak başladığı koşu serüveninin zamanla profesyonel bir başarı yolculuğuna dönüştüğünü söyleyen Doğru, katıldığı yarışmalarda düzenli olarak dereceler elde ettiğini belirtiyor.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ŞAMPİYONLUK

Doğru, son dönemde katıldığı maratonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Mersin’de düzenlenen 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu’nda, 4 ülkeden 882 sporcunun yer aldığı yarışmada kendi kategorisinde birincilik elde etti.

Ayrıca daha önce katıldığı Varda Maratonu’nda da 9 ülkeden 750 sporcunun yarıştığı organizasyonda kendi kategorisinde birinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

“ZAMANLA YARIŞMAYA ALIŞKINIZ”

Başarılarının temelinde mesleki tecrübesinin büyük payı olduğunu vurgulayan Doğru, hem iş hayatını hem spor kariyerini aynı disiplinle yürüttüğünü ifade ediyor.

Doğru, süreci şu sözlerle anlatıyor:

"112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalıştığımız için vakalara hızlı ulaşmaya alışkınız. Bu performansı spora da yansıttım. Katıldığım yarışmalarda sürekli dereceler elde ediyorum. Elde ettiğim başarıları tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyorum."

KUPALARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARMAĞAN ETTİ

Elde ettiği madalya ve kupaları meslektaşlarına ithaf ettiğini belirten Doğru, sporun yaşamındaki önemine de dikkat çekiyor.

Başarılarının çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Doğru, sporun özellikle gençler için önemli bir yönlendirme aracı olduğunu vurgulayarak, herkesin sporla ilgilenmesi gerektiğini söylüyor.

GENÇLERE SPOR TAVSİYESİ

Ali Doğru, özellikle çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, kötü alışkanlıklardan uzak durmanın en etkili yolunun spor olduğunu ifade ediyor.

Tecrübeli ambulans şoförü, hem mesleğinde hem de spor hayatında gösterdiği performansla çevresine örnek olmaya devam ediyor.