Gaziantep'te anız yangını: 400 dönüm alan ile 200 üzüm bağı hasar gördü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alevler yükseldi.

Yeniköy Mahallesi'nde hasadı yapılmış tarım arazisinde, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin müdahalesine, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

400 DÖNÜM ANIZ ALANI YANDI

İlk belirlemelere göre, yaklaşık 400 dönüm anız alanı yanarken; çevresindeki 200 üzüm bağı, 20 zeytin ve 50 meşe ağacı da zarar gördü.

ÇİFTÇİLERE DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, çiftçilere dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Gece çıkan yangında 400 dönüm anız alanı, 200 üzüm bağı, 20 zeytin ve 50 de meşe ağacı zarar gördü. Yangınları engellemek için mücadele edelim.

Anız yangınlarının toprağa faydası olmadığı gibi binlerce canlıya zarar veriyor. Anız bulunan tarla çevresine cam şişeleri, sigara izmariti atmayalım. Dikkatli olalım ve emeğe saygı duyalım" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.