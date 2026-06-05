Gaziantep'te arpa taşıyan tır devrildi
İslahiye ilçesinde tırın devrilip, dorsesindeki 17 ton arpanın yola saçıldığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Gaziantep İslahiye'de arpa taşıyan tır devrildi.
İslahiye-Hassa kara yolunun 6’ncı kilometresinde, Ahmet B.'nin kontrolünü kaybettiği 17 ton arpa yüklü tır devrildi.
17 TON ARPA SAVRULDU
Kazada Ahmet B. hafif yaralanırken, devrilen tırın dorsesindeki 17 ton arpa yola savruldu.
İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi.
BAŞKA BİR TIRA AKTARILDI
Şoför ayakta tedavi edilirken, yola saçılan arpa da başka bir tıra aktarıldı. Diğer yandan tırın devrildiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)