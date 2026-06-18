Gaziantep'te boğazına şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nizip ilçesinde boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Türkiye'de görmeye alıştığımız manzaralar...
Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.
Adresler ise bu sefer Gaziantep'i gösterdi.
Nizip’te bulunan bir ilkokulda eğitim gören bir öğrencinin boğazına şeker kaçtı.
VAKİT KAYBETMEDEN MÜDAHALEDE BULUNDU
Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Edip Yüksekyuva, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.
İlk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Yüksekyuva, öğrencinin solunum yolunu tıkayan şekeri çıkarmayı başardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAMERALARA YANSIDI
Olay anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)