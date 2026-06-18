Gaziantep'te boğazına şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

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Türkiye'de görmeye alıştığımız manzaralar...

Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.

Adresler ise bu sefer Gaziantep'i gösterdi.

Nizip’te bulunan bir ilkokulda eğitim gören bir öğrencinin boğazına şeker kaçtı.

VAKİT KAYBETMEDEN MÜDAHALEDE BULUNDU

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Edip Yüksekyuva, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

İlk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Yüksekyuva, öğrencinin solunum yolunu tıkayan şekeri çıkarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.