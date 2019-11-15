Gaziantep'in Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında, kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü.

MÜHENDİS ENKAZIN ALTINDA KALDI

Bu sırada ölçü almak için inşaata giren mühendis Korkut Küçükcan, enkazın altında kaldı. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekip sevk edildi. Ekipler ve işçilerden oluşan 100 kişilik ekip, enkaz altında kalan Küçükcan’ı aramak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te cami inşaatındaki göçük ViDEO

18 SAATİ GEÇTİ

Yaklaşık 18 saattir süren çalışmaya rağmen Küçükcan’a henüz ulaşılamazken, caminin içerisinde bulunan iskele parçaları iş makineleriyle temizleniyor.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak cami inşaatına gelen Korkut Küçükcan’ın yakınlarının, endişeli bekleyişi sürüyor.