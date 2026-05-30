Gaziantep'te dereye giren genç boğularak can verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yaşayan Vakkas Sakar, sıcak havadan bunalarak arkadaşlarıyla birlikte dereye gitti.

Suya girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılan genç, çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden arkadaşları, hemen yardım çağırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Sakar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.