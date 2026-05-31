Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 şahıs tutuklandı

Emniyet ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep’te, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girişini organize eden ve getirdikleri göçmenleri alıkoyarak darbeden 9 şüpheli tespit edildi.

Ekipler tarafından 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda yakalanan M.N.K., Y.T., C.A., D.A., R.B.K., M.D.B., S.A.K., M.İ.K. ve A.B. isimli 9 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.N.K., Y.T., C.A., R.B.K., S.A.K., M.İ.K. ve A.B. isimli 7 kişi tutuklanırken, M.D.B. ve D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet fişek, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi.