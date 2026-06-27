Gaziantep’te karne günü dehşeti: Bıçaklanan öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde bulunan Vadi Park’ta, karne dağıtım töreninin ardından bir araya gelen öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grup arasında fiziksel kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI SALDIRI SONRASI AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında 12’nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesinin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay sonrası parkta yaşanan panik ve müdahale anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaralı öğrenciye çevredekilerin tampon yaparak müdahale etmeye çalıştığı ve arkadaşlarının büyük panik yaşadığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Halil A., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.