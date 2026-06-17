Gaziantep'te oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı
Gaziantep'te eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Seyit Ahmet A. (60) ile eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlu İbrahim A. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri baba Seyit Ahmet A.'yı gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)