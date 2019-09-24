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Gaziantep'te valizde uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Ekiplerin yaptığı kontroller sonrasında durdurulan bir araçta, valiz içerisinde 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin (ateş buz) ele geçirildi.

İHA | 24.09.2019 - 10:46..
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Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar yapılıyor.

ARAÇ KONTROL ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde, araç kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler denetimlerde durdurulan araçlarda, valizlerle sevk edilmek istenen toplam 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin (ateş buz) ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında, 3 şahıs gözaltına alındı.

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