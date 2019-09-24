Gaziantep'te valizde uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar yapılıyor.
ARAÇ KONTROL ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde, araç kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler denetimlerde durdurulan araçlarda, valizlerle sevk edilmek istenen toplam 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin (ateş buz) ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında, 3 şahıs gözaltına alındı.