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Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci

İnsanların manevi duygularını etkilemek için tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T., zabıtaları görünce ayağa kalktı.

DHA | 03.09.2019 - 16:33..
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilerin insanların manevi duygularını istismar ederek kazanç elde etmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

ENGELLİ OLMADIĞI HALDE DİLENİYORDU

Camiler ve halkın kalabalık olduğu alanlarda denetim yapan ekipler, kent merkezindeki Balıklı Meydanı’nda bir kişinin engeli olmadığı halinde tekerlekli sandalyede dilendiği bilgisine ulaştı. Balıklı Meydanı'na giden zabıta ekipleri tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T.’ye engelli raporu olup olmadığını sordu.

Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci VİDEO

ZABITA AYAĞA KALK CEZA KESMEYECEĞİM DEDİ, AYAĞA KALKTI

Dilenmenin yasak olduğunu anlatan ve ceza keseceğini söyleyen ekiplerin konuşmasının ardından Mehmet T., ayağa kalkarak meydandan ayrılmak istedi. Ekiplerin tekerlekli sandalyesiyle zabıta karakoluna götürdüğü ve üzerinde 47 lira bulunan Mehmet T.’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 153 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci

Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci

Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci

Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci

Gaziantep'te zabıtayı görünce ayağa kalkan dilenci

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