Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara karar

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması, bugün İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, ara kararında Hakan Bahçetepe ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ERDAL CELAL AKSOY HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

İDDİALAR NELER?

Bahçetepe, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizlemekle suçlanıyor.

CHP'li başkanın, 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede; Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık, şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Yine iddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer veriliyor.

Buna göre Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü.

Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.