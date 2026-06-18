Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganların hedefi oldu: Yaralı halde iş yerine sığındı

Dün gece saat 23.30 sıralarında, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta A.Ç., bir iş yerinin önünde bulunduğu sırada yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Kısa süre sonra motosiklette bulunan şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu A.Ç. bacağından yaralanırken saldırganlar, olayın ardından motosikletle hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

YARALI HALDE İŞ YERİNE KAÇTI

Silahlı saldırının ardından yaralanan A.Ç., çevredeki bir iş yerine sığınarak yardım istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansa alınan A.Ç., tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Saldırının ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme gerçekleştirdi. Olayın yaşandığı sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikletle kaçan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.