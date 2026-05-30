Gaziosmanpaşa'da silah sesini duyup çıkan kadın vuruldu

Çarşamba günü saat 21.00 civarında İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yenimahalle Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Ü.A., 602'nci Sokak'tan geçerken güvercin besleyen iki kişiyle tartıştı.

Güvercin besleyenlerin kendisini güldüğünü iddia eden Ü.A., tartışmanın ardından gittiği evinden silahını alarak geri döndü.

SİLAH ALIP ATEŞ AÇTI

Ü.A., tartıştığı kişilere doğru ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, silah seslerini duyarak sokağa çıktığı öğrenilen Zehra Aydın'a, diğeri ise güvercin besleyen M.E.A.'ya isabet etti.

ZEHRA AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Zehra Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Ü.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.