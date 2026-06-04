Gazze gönüllüsü Müslüman doktordan New Jersey'de siyasi zafer

ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde yapılan ön seçimler, ülke siyasetinde yeni isimleri ön plana çıkarmaya devam ediyor.

New Jersey'nin 12. Kongre Bölgesi'nde Demokrat Parti adaylığı için yarışan Mısırlı kökenli Müslüman doktor Adam Hisham Hamawy, seçimlerden birinci çıkarak önemli bir siyasi başarı elde etti.

Gazze'de gönüllü doktor olarak görev yapması ve Filistin halkına verdiği destekle bilinen Hamawy'nin zaferi, özellikle ilerici seçmenler arasında büyük yankı uyandırdı.

13 ADAYLI YARIŞTA AÇIK ARA FARK

New Jersey'nin siyasi açıdan kritik bölgelerinden biri olarak gösterilen 12. Kongre Bölgesi'nde Demokrat Parti adaylığı için toplam 13 isim yarıştı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Adam Hisham Hamawy, oyların yüzde 28,1'ini alarak en yakın rakibine büyük fark attı.

Yüzde 14,9 oy oranında kalan Brad Cohen'in önünde yer alan Hamawy, seçim gecesi destekçileriyle birlikte zaferini kutladı. Sonuçlar, adaylık yarışının başından itibaren kamuoyu yoklamalarında öne çıkan isimlerden biri olan Hamawy'nin tabanda güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

"ADALET İÇİN MÜCADELE ETMEK İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAYA GEREK YOK"

Seçim zaferinin ardından konuşan Hamawy, kampanya sürecinde birçok kişinin başarı şansını düşük gördüğünü ancak seçmenlerin farklı bir mesaj verdiğini söyledi.

Destekçilerine hitap eden Hamawy, birlikte yürüttükleri kampanyanın önemli bir siyasi mesaj taşıdığını belirterek, adalet ve insan hakları için mücadele etmenin izin alınacak bir konu olmadığını vurguladı. Hamawy'nin konuşması, salondaki destekçileri tarafından uzun süre alkışlandı.

GAZZE DENEYİMİ SİYASİ KİMLİĞİNİN ÖNEMLİ PARÇASI OLDU

Princeton bölgesinde yaklaşık 15 yıldır plastik cerrah olarak görev yapan Hamawy, yalnızca tıp alanındaki çalışmalarıyla değil, insani yardım faaliyetleriyle de tanınıyor.

Mısır kökenli ve dört çocuk babası olan Hamawy, 2024 yılında Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda Gazze Şeridi'ne gönüllü doktor olarak gitmişti. Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olan Hamawy, bölgede yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla çeşitli açıklamalar yapmış ve savaşın siviller üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Gazze'deki görev sürecinin ardından özellikle Filistin yanlısı çevrelerde ve ilerici Demokrat seçmenler arasında tanınırlığı artan Hamawy, seçim kampanyasında da sağlık hizmetleri, sosyal adalet, insan hakları ve dış politika konularını öne çıkardı.

FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ AÇIKÇA DİLE GETİREN İSİMLERDEN BİRİ

Amerikan siyasetinde İsrail-Filistin meselesi son yıllarda Demokrat Parti içerisinde de yoğun tartışmalara sahne olurken Hamawy, bu konuda net tavır ortaya koyan isimler arasında yer aldı.

Filistinlilerin haklarını savunan açıklamalarıyla bilinen Hamawy, Gazze'de yaşanan insani durumun uluslararası toplum tarafından daha fazla dikkate alınması gerektiğini savundu. Bu yaklaşımı nedeniyle ilerici kanattan destek alan Hamawy, kampanya boyunca özellikle genç seçmenlerden ve sivil toplum çevrelerinden önemli destek gördü.

GÖZLER KASIM AYINDAKİ SEÇİME ÇEVRİLDİ

Demokrat Parti ön seçimlerinden zaferle çıkan Hamawy'nin önündeki bir sonraki sınav ise 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler olacak.

Hamawy, Kongre üyeliği için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Gregg Mele ile yarışacak. Seçimin sonucu yalnızca New Jersey siyaseti açısından değil, son yıllarda Amerikan siyasetinde etkisini artıran Müslüman ve göçmen kökenli siyasetçilerin temsil gücü açısından da yakından takip edilecek.