Gazze'de bir çocuk daha öldürüldü

İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Ateşkesi ihlal eden ve masumları öldüren İsrail; kadın, çocuk, genç, yaşlı dinlemiyor.

İsrail, 10 yaşındaki bir çocuğu daha öldürdü.

10 YAŞINDAYDI...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan 10 yaşındaki Filistinli çocuk Velid Yusuf Ebu Cezer bu sabah hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ebu Cezer için Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İSRAİL DURMUYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

ENKAZDAN CANSIZ BEDENLER ÇIKIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 491 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 110'a, yaralı sayısı ise 173 bin 599'a yükseldi.