Gazze'de can kaybı 72 bin 956'ya yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımını sürdürüyor.

Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya varan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

SON BİR GÜNDE 32 KİŞİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

ATEŞKESTEN BU YANA 947 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 947'ye, yaralı sayısı 2 bin 935'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 956'YA YÜKSELDİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 956'ya, yaralı sayısı ise 173 bin 43'e ulaştı.